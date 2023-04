Mercado Municipal do Bengui está com goteiras, fiação exposta e alagamentos

Consumidores e feirantes do Mercado Municipal do Bengui, na rua Betânia, em Belém, denunciam que o local não recebe reformas há cerca de 20 anos e estão apenas nas promessas de melhorias para a área comercial. Goteiras, fiação exposta, falta de coleta de lixo e alagamentos são alguns dos problemas de infraestrutura que o espaço apresenta atualmente, como apontam as denúncias recebidas pelo Eu Repórter.

Na manhã desta segunda-feira (3), após uma chuva rápida, a entrada do portão central do mercado ficou alagada e atrapalhou o serviço dos feirantes e a passagem de pedestres no local. "Isso aconteceu com o mínimo de chuva agora pela manhã. Sempre acontecem esses transtornos e quando é bem forte a chuva, a água invade o mercado", contou o auxiliar administrativo Rafael Nascimento, que é morador da região.

VEJA MAIS:

"Inclusive, já foram prometidas reformas do mercado para sanar esses e outros problemas, mas nada aconteceu. Sou consumidor, moro próximo e sempre estou indo fazer compras, porém precisamos conviver com esses problemas diários", pontuou Rafael.

Rafael ainda cita que mora na região há mais de 30 anos e que nunca viu o mercado ser reformado. "Me sinto indignado, pois a Feira do Bengui é uma das mais antigas e populares de Belém, e seu mercado está nesse estado. Só é lembrado em tempo de campanha eleitoral", desabafou.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Belém e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)