Moradores do Benguí reclamam de rua alagada com água contaminada

Moradores da Passagem Maciel, localizada no bairro do Benguí, em Belém, denunciam constantes alagamentos na via devido a falta de limpeza, escoamento e manutenção da área. Segundo relatos, a água da chuva se mistura com lixo e com o sistema de esgotamento, deixando a rua inundada com água contaminada.

De acordo com os denunciantes, a rua havia sido asfaltada há anos mas a frequente intervenção da água fez com que o asfalto desaparecesse por completo, deixando apenas uma estrutura de barro e seixo, o que contribui para o lamaçal do local.

Relatos afirmam que também há um sistema de esgoto próximo do local, que acaba sendo espalhado pela rua com a ajuda da água da chuva, deixando a passagem com um forte odor de lama. O alagamento também invade as casas quando o nível de chuvas é intenso, colocando em risco a saúde dos moradores que precisam conviver no meio do esgoto.

Ainda com base nas reclamações, lixos de outras ruas são levados pela força da chuva, espalhando os resíduos na área o que deixa a passagem ainda mais suja, fétida e contaminada.

Um denunciante anônimo conta que não há calçadas na rua e que quem vive no local é obrigado a transitar pela água contaminada "A gente corre sérios riscos de pegar uma doença porque precisamos andar no meio da água por não ter opções", conta.

A redação integrada do Jornal O Liberal, por meio do Eu, Repórter, solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para maiores esclarecimentos e a aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)