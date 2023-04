Alagamentos afetam moradores do bairro do Bengui

Moradores da passagem Augusto Lobato, localizada entre as ruas Betânia e São Pedro, no bairro do Bengui, em Belém, reclamam dos constantes alagamentos que afetam a área há pelo menos dez anos. Pelos relatos, é comum que as vias fiquem submersas mesmo com níveis mais baixos de chuva.

Em denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a situação é vista como um risco à segurança de quem vive na área, pois a rua citada possui buracos largos e profundos. Se a via alaga, fica difícil identificar as falhas no asfalto, podendo causar acidentes envolvendo motoristas e pedestres.

Ainda de acordo com os moradores, o cenário também é visto como um risco à saúde pública, já que a água acumulada sai de diversos locais do bairro, incluindo bueiros, fossas e esgotos. Em algumas situações, chega a invadir as residências, causando micoses e até doenças mais graves, além dos prejuízos materiais.



Um morador da área, que optou por não se identificar, conta que representantes da secretaria responsável realizaram vistorias e estudos da área, com a promessa de que seriam feitos serviços de saneamento e recapeamento. Isso teria ocorrido em setembro do ano passado, mas ainda não deram qualquer retorno à população.

"A gente se sente até enganado, como se estivessem fazendo 'graça' da nossa cara, por que vieram aqui, assinaram umas papeladas e agora sequer respondem aos nossos questionamentos", desabafa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis".

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)