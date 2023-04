Rua São Jorge, no 40 Horas, não recebe manutenção há mais de cinco anos, dizem moradores

No bairro do 40 Horas, em Ananindeua, a rua São Jorge, da quadra 161, localizado no loteamento Nova Esperança, em frente ao residencial Jardim Paraíso, está intrafegável. É o que apontam denúncias anônimas encaminhadas para o Eu Repórter. Os moradores alegam que a rua não recebe manutenção desde a última pavimentação asfáltica, que ocorreu há mais de cinco anos.

"Antes, aqui era uma rua de terra. Só depois de muito tempo que houve o asfaltamento, porém só ocorreu uma vez e depois a rua nunca mais recebeu manutenção. Quando a pista principal do 40 Horas fica alagada, consequentemente a entrada da rua fica prejudicada, principalmente quando a chuva é muito forte", explicou uma moradora que não quis ter seu nome divulgado.

Como a via é muito utilizada para a passagem de veículos, houve o surgimento de buracos, junto com poças de lama, causando transtorno diário aos moradores e transeuntes. As denúncias também destacam que as valas se alargaram, pegando parte da rua e prejudicando a passagem de veículos.

"A gente se sente desconfortável, pois é uma passagem que todo mundo utiliza. Aqui passa carro e caminhão diariamente. Esses problemas na via podem até causar acidentes, porque os veículos passam e os buracos vão cedendo. Com o tempo, isso vai ficando desgastado, pois aqui não tem manutenção", relatou a denunciante.

Rua São Jorge O local apresenta muitos buracos Por causa do grande fluxo de carros, os buracos estão cedendo As valas pegam parte da via, segundo a denúncia O último asfalto aconteceu há mais de cinco anos

Os moradores alegam que a via é uma das ruas esquecidas pelo plano de pavimentação asfáltica. Eles ainda acrescentam que são poucos os serviços de limpeza e manutenção realizados no bairro. "Nós queremos algo benéfico pra gente, uma rua bonita, agradável e que dê para transitar na área. Poderíamos ter uma rua melhor, já que pagamos nossos impostos", pontuou a denunciante anônima.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que vai encaminhar, na próxima terça-feira (02), uma equipe técnica para verificar a situação da Rua São Jorge.

Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)