Calçadas da Pedro Álvares Cabral estão com bueiros abertos, desnível e buracos

Um vídeo de quase dois minutos, enviado à equipe do Eu Repórter por meio de uma denúncia anônima, mostra as péssimas condições em que se encontram as calçadas da avenida Pedro Álvares Cabral, no trecho entre a avenida Dalva e passagem São Jorge, no conjunto Costa e Silva, em Belém. Nas imagens, é possível ver buracos, bueiros com a tampa quebrada, cimento desgastado com o barro exposto, pisos desnivelados, além de postes de energia fixados no meio da via destinada a pedestres.

"Percebo que não tem um padrão nas calçadas. Umas mais altas que outras, vários buracos e remendos malfeitos em alguns pontos", relata o denunciante anônimo.

Segundo as informações repassadas para a reportagem, além da falta de serviços públicos de manutenção dos espaços, moradores da área teriam elevado o piso das calçadas em frente às residências, contribuindo para o desnível, assim como estabelecimentos comerciais, que passaram a ocupar os locais para uso próprio, obstruindo a passagem com materiais de venda, placas e motos em manutenção sob responsabilidade de oficinas.

O pedestre afirma que a problemática leva as pessoas a optarem por andar pela ciclofaixa, correndo riscos de acidentes e atropelamentos, além da falta acessibilidade para cadeirantes, idosos e pessoas com deficiência visual. "Não foi bem um acidente, mas vi uma idosa tropeçar em uma dessas calçadas mais altas. Se ela caísse, poderia ter ocorrido algo grave", relembra.

"Merecemos condições dignas de ir e vir, seja com relação as vias públicas, transporte ou qualquer outro serviço. O poder público precisa olhar de verdade para a população", desabafa.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que "executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre" e que "uma equipe vai ser encaminhada ao local para avaliar a situação".

Sobre as casas e estabelecimentos comerciais que elevaram algumas calçadas, a Secretaria informou que "ao planejar novas construções, os empreendimentos imobiliários devem adotar o padrão de calçadas com acessibilidade. A adequação é uma exigência para a emissão da licença final da obra".

"O setor de Código de Posturas do Município de Belém da Seurb estabelece o padrão adequado de calçadas em relação a vários aspectos como elevação, inclinação, revestimento, nivelamento e alinhamento, assim como, obstruções. Para isso, trabalha, diariamente, fiscalizando obstruções e irregularidades nas calçadas, para posterior notificação sobre a adequação dentro dos padrões corretos”, diz o comunicado.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)