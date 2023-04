Postes de energia estão sendo colocados no meio das calçadas no Telégrafo, afirma morador

Postes estariam sendo instalados no meio das calçadas na travessa Coronel Luiz Bentes, entre as passagens Americano e Republicana, no bairro do Telégrafo. A moradora Márcia Nascimento conta que o serviço ocorre"sem critérios, atrapalhando a mobilidade dos pedestres". Segundo ela, fios de internet também estariam sendo deixados pendurados e soltos.

De acordo com as informações repassadas, os postes estão sendo colocados em ambos os lados da via, mas teriam sido fixados próximos um do outro. Márcia conta que um dos equipamentos foi instalado em frente ao estabelecimento do esposo, causando transtornos ao comércio. Segundo ela, houve falta de planejamento e comunicação com os moradores.

"Eu não autorizei que colocassem os equipamentos no meio das calçadas, algumas pessoas também não aceitaram. Meu esposo trabalha com motores marítimos pesados em uma oficina que fica aqui na rua. O problema é que esses postes estão atrapalhando e tirando nosso sossego", contou a moradora.

"Quando questionei a proximidade dos postes, disseram que é para fazer uma boa distribuição, porém, nas palafitas, tem postes muito próximos, com menos de 10 metros, sendo que a distância é de 100 metros", pontuou Márcia.

Em nota, a Equatorial Pará informou que “enviou equipe ao local para conversar com a referida cliente e, em comum acordo, o poste em questão será realocado”.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)