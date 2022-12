Postes danificados causam riscos aos moradores do Icuí-Guajará, em Ananindeua

No bairro do Icuí-Guajará, moradores da Rua Santa Fé reclamam dos postes de iluminação pública danificados no canteiro central. Segundo informações anônimas, os equipamentos estão caindo por conta da base que está danificada, deixando fios expostos, o que causa riscos aos residentes da área.

"Há seis meses estamos com esse problema. Esses fios expostos podem causar riscos de acidentes fatais, sem contar com os risco de assaltos durante a noite devido a escuridão", disse o denunciante anônimo.

Alguns equipamentos que tombaram na passagem já não se encontram mais na área. Entretanto, ainda há cabos elétricos soltos pela rua. De acordo com o denunciante, os moradores acionaram a Prefeitura de Ananindeua, mas o problema ainda não foi solucionado.

"Por enquanto, graças a Deus, não houve incidentes,porém os poste estão caindo, só não sabemos o dia e o horário. Quando você entra na nossa rua, você já consegue visualizar a falta de poste", contou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua informou, em nota, que os postes de ferro foram derrubados devido a acidentes de trânsito e que o departamento de iluminação pública já está providenciando novos postes para instalá-los e religar os pontos apagados.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)