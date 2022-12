Denunciantes relatam "festival de imprudência" em ciclofaixas na Avenida João Paulo II

A equipe do Eu Repórter já recebeu várias denúncias sobre imprudências e o uso irregular de motociclistas em faixas reservadas para quem anda de bicicleta. Na última quarta-feira, dia 07, o leitor Fábio Jacob encaminhou imagens de motociclistas utilizando as ciclofaixas da Avenida João Paulo II, entre o Parque do Utinga e a Avenida Doutor Freitas.

"Essas infrações ocorrem todos os dias, desde que inaugurou a ciclofaixa. Pelo horário da manhã, por volta das 8h30, é muito fácil ver esses movimentos dos motoqueiros", disse Fábio.

De acordo com o denunciante, a utilização indevida das ciclofaixas afeta o fluxo dos ciclistas, causando trânsito de bike na área, além de provocar riscos de acidentes. Segundo informações, muitos condutores aproveitam o canteiro para dar retorno em frente ao Parque do Utinga, no qual é dividido em duas pistas com algumas pedras para facilitar a passagem dos carros na manobra.

"A Semob diz fazer ronda no local, mas pouco se vê. O motoqueiro para no sinal, porém na ciclofaixa, evitando o trânsito, mas traz desordem pros ciclistas, e quando chamamos atenção, alguns ficam com raiva", contou Fábio.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou que mantém fiscalizações regulares com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas para coibir o tráfego, a parada e o estacionamento irregular de veículos em ciclofaixas/ ciclovias da cidade de Belém.

"Inclusive, a Semob intensificou a fiscalização na Avenida João Paulo II com o intuito de coibir o uso indevido da ciclofaixa. Durante ação realizada na via, na última quinta-feira, 1º, agentes de trânsito penalizaram veículos por conversão proibida na travessa Mauriti, além de multar motoqueiro flagrado sem capacete e transitando na ciclofaixa, como foi divulgado nas redes sociais da Semob", disse o órgão municipal.

A Semob acrescentou seus canais de denúncia, para os usuários formalizarem suas queixas, seja pela Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site, e-mail ou entrando em contato pelo whatsapp (91) 98415-4587.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)