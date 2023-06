Rua ‘Revolução dos Guaranis’, em Águas Lindas, está sem saneamento e asfalto, dizem moradores

A rua Revolução dos Guaranis, localizada no conjunto Olga Benário, no bairro de Águas Lindas, em Belém, está enfrentando problemas com a falta de saneamento e pavimentação asfáltica. Segundo relatos do analista Carlos Henrique, de 25 anos, a rua não recebe manutenção há mais de 10 anos.

Carlos mora na via há três anos, porém é residente do conjunto Olga Benário há 22 anos e alega que a região sempre teve problemas com falta de pavimentação, drenagem e sinalização. "Moro atualmente no conjunto Olga Benário, que fica na divisa de Belém com a cidade de Ananindeua. Com isso, já começa a luta por saneamento, devido a rua estar entre as duas cidades, pois as autoridades jogam a responsabilidade uma para a outra", contou.

A situação dificulta a trafegabilidade, já que a rua apresenta trechos esburacados e grandes poças de lama. A última vez que o local passou por reformas foi no período entre 2011 e 2013, segundo os moradores. "Já relatei várias vezes o problema nas redes sociais. Nada foi feito. A Prefeitura de Belém não nos dá nenhuma previsão de reformas", contou o morador.

De acordo com Carlos, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) teria ido ao local com uma proposta de levar água tratada para as casas. Mas, os moradores alegam que o projeto nunca saiu do papel e, na ocasião, equipes de manutenção teriam quebrado as ruas, mas não houve retorno para reformas das vias do conjunto Olga Benário. Porém, a Cosanpa informou, por nota, que não atende o conjunto Olga Benário.

"Me sinto extremamente desapontado, triste e humilhado. Minha esposa está grávida, e quero uma rua melhor pro meu filho. Aqui nada é feito pelo órgão público e precisamos de manutenção nas vias, pois não dá para viver assim", desabafou Carlos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a rua Revolução dos Guaranis, no bairro de Águas Lindas", disse.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)