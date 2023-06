Rua de Mosqueiro está intrafegável e sem saneamento, dizem moradores

Moradores da travessa Nova, conhecida como rua Maria Cristina Trindade, reclamam de crateras, mato alto e trechos esburacados ao longo da via localizada no distrito de Mosqueiro, entre a alameda Hamilton Trindade e a estrada dos Diamantes. Segundo informações do morador Luciano de Oliveira, há anos que a rua é prometida para receber reformas, porém, apenas as vias ao lado da travessa Nova ganham manutenção.

Segundo os relatos, desde 2021, que máquinas estão na área para fazer o serviço de pavimentação, mas apenas as ruas do lado direito e esquerdo da via Nova receberam asfaltamento. Os moradores alegam que realizaram reclamações na Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), porém não obtiveram retorno.

VEJA MAIS:

"Nós temos a obrigação de ficar avisando as pessoas que querem tentar passar pela via para que desvie e vá por outra rua, porque a situação aqui é intrafegável. Bicicletas já quebraram na via por conta dos buracos e lamaçais. Os idosos não conseguem sair de casa devido por conta de crateras, mato alto e trechos esburacados com poças de água", contou Luciano.

Outra moradora, que não quis se identificar e também reclamou dos problemas na área, diz que se sente “abandonada e prejudicada ao mesmo tempo pelo poder público”. “Não temos mais o direito de ir e vir, haja vista que é uma rua que dá acesso para várias outras vias, no entanto fica intrafegável, quando chove a situação piora, pois não dá para sair de casa", disse.

A reportagem solicitou nota para Admos e Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)