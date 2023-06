Rua Bariri, em Mosqueiro, está intrafegável e não recebe manutenção há 20 anos, diz denúncia

A rua Bariri, localizada no distrito de Mosqueiro, entre as ruas Natal do Murubira e Aeroporto, está intrafegável, segundo denúncias de um morador que não quis se identificar. A comunidade alega que está com dificuldades para transitar na via devido aos vários trechos com buracos, poças de lama, entulhos e lixos, além de poças de água parada, as quais estariam causando danos à saúde dos moradores.

"Mal dá para passar uma bicicleta, temos idosos que precisam sair de suas casas, a polícia tem dificuldade de fazer seu trabalho, por esse motivo pedimos ajuda, queremos que seja feita uma manutenção na via. Quando chove o transtorno é maior ainda", disse o denunciante anônimo.

Entre as dificuldades, os condutores relatam danos em seus veículos por conta dos buracos e lamas. Alguns carros chegaram a atolar na via. Outro problema é a falta de limpeza, pois, além do mato alto, também há o transtorno diário de lixos e entulhos na via. O denunciante alega que a limpeza dos entulhos só é realizada diante de muita reclamação de moradores e pedestres.

Os moradores também reclamam que a via não recebe manutenção há 20 anos e que nunca houve saneamento básico. "Me sinto triste, pois somos abandonados pelo poder público. Em períodos de chuva, nem bicicleta passa!", contou o morador.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio do setor operacional da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), informou que o local vem sendo atendido com o serviço de coleta de entulho, de acordo com o calendário das ações do setor. "A última coleta foi realizada no dia, 4, do mês de maio. Infelizmente, alguns moradores seguem com a prática irregular de jogar entulhos e lixo doméstico nas ruas de Mosqueiro", disse.

O órgão acrescenta que é importante destacar que a Prefeitura/Admos e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) têm atuado diariamente nas vias de Mosqueiro com serviços de capinação, roçagem, limpeza das praias e coleta do lixo doméstico, além de combater os pontos irregulares de descarte de lixo. "Solicita-se aos moradores que aguardem o carro coletor do lixo doméstico e procurem a agência distrital para fazer agendamento da coleta de entulhos", comunicou

Por nota, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Sedop) informa está com serviços de drenagem e pavimentação no Distrito do Mosqueiro, o qual a via Bariri está incluída.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)