Rua do bairro do Icuí-Guajará não recebe manutenção há mais de 10 anos, diz denúncia

A falta de saneamento e a falta de pavimentação asfáltica causam dificuldades aos moradores da rua R. Mendonça, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Segundo informações da denunciante Layane Silva, há mais de 10 anos que a via não recebe manutenção e não possui previsão para reformas.

Layane, de 27 anos, é estudante e possui familiares que moram no local. Ela conta que há muitos buracos e lamaçais, prejudicando a passagem de pedestres e veículos. "O marido da minha avó é uma pessoa com deficiência física e precisa andar de cadeira de rodas, mas não consegue se locomover na via por conta dos trechos esburacados. Ele precisa andar em um triciclo para poder se locomover melhor", disse.

Os moradores alegam que outras vias próximas à rua receberam manutenção, deixando de fora a R. Mendonça. Os residentes colocaram entulhos para tentar amenizar os buracos e o lamaçal, com o objetivo de ser um meio provisório para conseguirem trafegar.

"A rua ainda não alaga, mas tem bastante buraco e só vai aumentando. Aqui tem muito lamaçal, poças de lama que aparecem, principalmente, no inverno. Aqui não dá para se locomover", pontuou Layane.

"Eu me sinto indignada, porque a gente paga os impostos e queremos ver o retorno disso. Quer ter, no mínimo, dignidade na hora de sair de casa, mas nem isso estamos conseguindo", desabafou a estudante.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou, por meio de nota, que os serviços de recuperação do asfalto da Rua R Mendonça, estão programados para o final de junho, de acordo com o cronograma de obras da secretaria.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago, coordenador de Atualidades de O Liberal)