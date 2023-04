Moradora pede lombada e sinalização em rua do centro de Ananindeua

"Ninguém respeita o trânsito aqui e quem sofre somos nós!", diz a moradora Karina Torres, 36 anos, ao denunciar a falta de lombadas, definição de vias e sinalização de trânsito da rua João Alves de Andrade, localizada ao lado do Fórum Criminal Edgar Lassance Cunha, no bairro Centro, em Ananindeua. Para ela, a falta dos dispositivos acarreta em frequentes atropelamentos envolvendo motoristas que passam em alta velocidade.

Karina recorda do acidente que sofreu em 2021, quando voltava para a casa em um mototáxi. Uma outra moto vinha em direção contrária com a velocidade acima da média e bateu de frente, jogando a moradora no chão. "Caí de cabeça e tive uma convulsão. Fui levada para o hospital onde passei por duas cirurgias, pois o impacto afetou o meu cérebro", conta, afirmando que o acidente a deixou impossibilitada de retornar às atividades comuns do dia a dia por ter ficado com sequelas graves, como perda de memória e epilepsia.

A denunciante conta motoristas costuma usar a área para fugir de engarrafamentos, já que a rua fica localizada de esquina com a BR-316. Segundo ela, o acidente que sofreu é, infelizmente, apenas mais um número no meio de vários já registrados no bairro. "Recentemente, uma senhora foi atropelada por uma moto também e teve o braço quebrado", lembra.

VEJA MAIS:

Pelo relato de Karina, moradores da João Alves de Andrade solicitaram, em 2016, junto a Secretaria de Saneamento do Município de Ananindeua (Sesan), melhorias na sinalização de trânsito mas, até o momento, segundo ela, nenhum serviço foi feito na área para amenizar os registros citados. "Já aconteceu de carro bater de frente com muro de uma casa aqui, então a gente nem sai mais na rua. Só que como fica 'deserto', abre espaço para que criminosos atuem na área, assaltando estudantes e trabalhadores que retornam tarde para as residências", diz.

Karina agora busca pelo direito à aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e diz que decidiu compartilhar a situação, visando evitar casos semelhantes. "Eu voltei a precisar da minha mãe, como uma criança, pois não consigo fazer nada sozinha. Tudo por conta do descaso público que decidiu não olhar para o nosso pedido. Me sinto revoltada", desabafa.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua informou que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) realizou visita técnica na Rua João Alves de Andrade, em fevereiro deste ano, e já elaborou projeto de sinalização vertical e horizontal para a via, o qual foi encaminhado para a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura do município, que trabalha em parceria com a semutran quando o projeto requer reparos na via e construção de lombadas. O órgão ainda acrescentou que o serviço está previsto pra iniciar ainda este mês.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)