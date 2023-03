Usuários denunciam sujeira e problemas estruturais em passarela de Ananindeua

A passarela que fica na entrada do bairro Águas Lindas, na BR-316, em Ananindeua, que é a única alternativa para que pedestres possam atravessar a movimentada pista em segurança na área, mas está tomada de lixo, o que tem dificultado a vida de quem mora ou caminha pelo local.

Segundo relatos, é comum que a passarela esteja repleta de lixo, além de exalar um forte cheiro de urina, mas a maior preocupação é com a estrutura, que apresenta pontos quebrados e enferrujados, assim como a sensação de balanço quando há um maior número de pessoas transitando no espaço.

Outra questão apontada é a falta de iluminação pública, o que facilitaria a ação de criminosos, que conseguem permanecer no local sem serem notados por conta do ambiente escuro.

De acordo com um denunciante, que optou por não se identificar, muitos pedestres optam por atravessar pela pista, mesmo com um fluxo intenso de veículos, pois sentem-se mais seguros desta forma. "Eu cansei de ver pessoas atravessando a BR, correndo, porque passar por lá dá a sensação de que ela vai cair a qualquer momento, fora o incômodo da sujeira", conta.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua informou que a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) está fazendo a manutenção das luminárias de todas as passarelas ao longo da BR-316 e que realiza a limpeza de forma periódica na área – nesta quarta-feira (22), o serviço será feito na passarela citada.

As denúncias pedem que haja uma maior fiscalização na área e ações efetivas de limpeza e manutenção, a fim de melhorar a situação do local. "Há anos que a gente encontra a passarela assim, então isso mostra que a prefeitura não chega aqui", afirma o denunciante em anonimato.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)