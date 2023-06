Rua de Marituba estaria sem iluminação pública há seis meses, diz denúncia

Moradores da travessa Raimundo Lopes, na quadra 37, localizada no bairro Almir Gabriel, em Marituba, reclamam sobre a falta de iluminação pública na localidade. Segundo o morador e mordomo de hotelaria, Otávio Guedes, 28, existem três equipamentos com lâmpadas queimadas, que não são trocados desde janeiro deste ano.

"Não só eu como outros vizinhos também encaminharam mensagens para o órgão público, solicitando a manutenção desses postes de luz, mas não recebemos retorno. E assim a contribuição de iluminação está paga, por um serviço que não temos", conta Otávio. Ele ainda acrescenta que a comunidade precisa pagar, mensalmente, o valor entre 17 a 31 reais, mesmo não obtendo o serviço.

VEJA MAIS:

De acordo com o denunciante, alguns moradores pagaram para um profissional de manutenção para colocar uma lâmpada e um interruptor em um dos postes da área. "Ficamos usando durante uns dois meses, mas infelizmente a lâmpada queimou", acrescentou Guedes.

"É bem ruim viver assim. Quando procuramos o órgão responsável, não temos um retorno imediato. Fora isso, temos que colocar mais pontos de iluminação em nossa casa para poder ter uma segurança a mais. Pois pagar e não ter o serviço é complicado", pontuou o morador.

A Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seidur), comunicou, em nota, que enviará uma equipe técnica no local para sanar o problema.

De acordo com a Secretaria, já foram realizados mais de 80% de restaurações de pontos de energia e diversos reparos na iluminação pública em vários pontos do bairro Almir Gabriel, e a previsão é de que, em breve, todos os locais estejam completamente iluminados.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)