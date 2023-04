Rua Almirante Tamandaré, no Tapanã, carece de manutenção e sistema de escoamento

Os alagamentos constantes na rua Almirante Tamandaré, entre a travessa Haroldo Veloso e passagem Amoras, no bairro do Tapanã, têm prejudicado alunos e docentes de quatro escolas de ensino infantil e fundamental, segundo denúncias enviadas para a equipe do Eu Repórter. O motorista e morador do local, Paulo Henrique Soares, de 35 anos, conta que a comunidade sofre há anos com a falta de manutenção na área.

Paulo afirma que a via Haroldo Veloso está com os canais entupidos e, por isso, a água da chuva se acumula, causando alagamentos. Os problemas se somam com as obras que ocorrem na rodovia do Tapanã, em que as águas desaguam na Almirante Tamandaré e causam transtornos, segundo os moradores.

"Não há manutenção das valas e retirada das obstruções, pois existem valas a céu aberto, com bastante mato alto. A água acaba vindo pelas vias e com qualquer chuva, a rua fica alagada. Estamos pedindo pela limpeza das valas e capinação da via há 3 meses e a prefeitura nada faz, nunca nos dá resposta", pontuou o morador.

Os denunciantes alegam que, se o problema continuar, as instituições de ensino podem ser invadidas pelas águas. "O maior problema é quando chove na saída das crianças, que ficam ilhadas dentro da escola, pois não tem por onde sair. Nos sentimos abandonados pelo poder público como um todo, pois entra ano e sai ano, e nada muda", desabafou Paulo Soares.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

