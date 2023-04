Moradores reclamam de lixo e falta de saneamento em Bonito; prefeitura nega

Moradores da cidade de Bonito, nordeste paraense, reclamam sobre a falta de saneamento e lixos espalhados nas áreas comerciais e de lazer do município. Segundo a denúncia, um idoso de 78 anos teria caído ao tentar atravessar no final da rua Padre Ângelo, no bairro do Tongão, possivelmente após escorregar em uma lamaçal.

"A população sempre reclama sobre esses problemas para a gestão, mas não são ouvidos. A única coisa que eles pedem é limpeza e ‘piçarramento’ da área, mas nada é feito", conta um morador que não quis ser identificado. Ele acrescenta que via chegou a receber um serviço inicial para obter, posteriormente, revestimento asfáltico, mas até o momento, a rua continua cheia de lama.

VEJA MAIS:

O denunciante anônimo mora no bairro do Tongão há mais de 30 anos. Segundo ele, "tem lixos espalhados a uns 100 metros do centro, na beira do rio. Sempre foi assim, entra mês e sai mês, e fica desse jeito".



Lixo em Bonito PA Os moradores alegam que sempre houve problemas com a falta de limpeza Há acumulo de lixos há vários dias, segundo a denúncia Além de atrair urubus, o lixo causa poluição visual, de acordo com os moradores

Na rua Deputado Charles Assad, próximo ao balneário Oswaldo Lima, os entulhos são o problema. Já no centro da cidade e nas praças, o lixo atrai urubus e causa poluição visual, segundo a denúncia. "A situação é de total abandono. Já foram comprovadas várias irregularidades, mas o povo tem medo de denunciar", diz o morador.

O procurador-geral do município de Bonito, Francisco Neto, afirma que as áreas estão limpas e que as denúncias não são verdadeiras. "Recentemente, tivemos problemas com falácias e inverdades veiculadas", diz.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Bonito ressalta que foram providenciadas diligências nas localidades e que foi constatado que não há lixo nas vias públicas apontadas. O órgão também acrescenta que os registros fotográficos foram feitos em momento isolado e dentro do horário previsto para a atuação da equipe responsável pelos cuidados com a limpeza da cidade.

"Não procede qualquer informação de que o Município de Bonito está com deficiência na coleta de lixo urbano e limpeza das vias públicas, pelo contrário, dentro dos dias e horários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte, a coleta de lixo e a limpeza de vias públicas são devidamente realizadas, sempre que as fortes chuvas que assolam a região permitem", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)