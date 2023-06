Residencial de Icoaraci passa por instabilidade no fornecimento de água, diz denúncia

Moradores do residencial Viver Maracacuera, localizado na estrada do Maracacuera, no bairro de mesmo nome, no distrito de Icoaraci, reclamam da instabilidade do fornecimento de água. Segundo informações repassadas ao Eu Repórter, há dias em que não ocorre o abastecimento na área, que já ficou mais de 10 horas sem o serviço.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) informou que “acompanha com atenção a situação das famílias do Residencial Maracacuera e que tem reunido com a Cosanpa, Secretaria Municipal de Saneamento e Agência Reguladora de Belém, a fim de garantir a correção dos problemas no serviço de abastecimento de água e o pleno atendimento dos moradores”.

VEJA MAIS:

De acordo com os residentes, há um mês, ocorre a falta de água para os moradores dos apartamentos mais altos. "Estamos passando por dificuldades com a questão da água. Estamos há três dias com oscilação de água e tem apartamentos que o abastecimento não chega, como os mais altos. A comunidade não sabe mais o que fazer", contou uma moradora que não quis se identificar.

água do residencial maracacuera Água vem de forma suja há vários dias, segundo os moradores Moradora mostra o filtro que possui há um mês e que utiliza na torneira. Porém, o estado do filtro apresentou caracteristicas que só poderia aparentar após três meses Moradores alegam que a água vem de forma barrenta

Alguns moradores precisaram comprar filtros, já outros reclamam dos gastos com a aquisição de galões de água. "É muito ruim ter um empreendimento que pagamos, mas sem qualidade de vida. Se eu não tivesse esse apartamento, não teria onde morar", desabafou a denunciante anônima.

No local, moram mais de 900 famílias, segundo informações de denunciantes, e a comunidade não possui previsão de quando o abastecimento de água voltará à regularidade.

A Sehab disse ainda que “arcou com as despesas de uma empresa particular na realização de serviços de manutenção do sistema de abastecimento de água do residencial”. “A Prefeitura trabalha para que as famílias tenham o atendimento adequado no tempo mais breve possível”, diz o texto enviado.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, por nota, que o sistema que abastece a área ainda não foi repassado para a Companhia, e ressalta que a responsabilidade do fornecimento de água é da Prefeitura de Belém.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)