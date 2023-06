Falta de água prejudica moradores do residencial Portal do Aurá 1

A falta de água constante no residencial Portal do Aurá 1, localizado na rua dos Hebreus, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, tem prejudicado os moradores da área. Eles alegam que estão tendo que comprar camburões de água para manter a rotina de afazeres domésticos. Segundo os denunciantes, até o momento, não há previsão de quando será resolvido o problema.

As famílias alegam que o problema começou após uma obra na ponte 2 de Junho, localizada no cruzamento entre a avenida Radial Sul e a rua 2 de Junho, ainda no bairro de Águas Brancas. Em alguns locais, moradores dizem que as oscilações do abastecimento começaram há quatro meses, como foi o caso da moradora Yasmin Mendonça, 20, residente do Bloco 9.

VEJA MAIS:

"A água vem por três dias e falta por uma semana. Isso é uma falta de respeito com a gente, porque estamos nessa situação e precisamos comprar água direto para atender nossas necessidades, mas não está dando para viver desse jeito", disse Yasmin.

O motorista Marco Antônio, de 48 anos, esposo de Yasmin, alega que está preocupado com os gastos para manter a rotina de limpeza e tarefas domésticas. Ele conta que já gastou mais de R$ 400 durante todo esse tempo que estão sem o abastecimento regular de água. "Cada garrafa de água custa R$ 7 e compramos cinco garrafões todos os dias", contou.

"Me sinto desvalorizado pelo poder público. Vivemos comprando água mineral. Tenho uma bebe de 1 ano em casa e não é fácil viver sem água. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) nos fala que não podem fazer nada, mas está difícil para todos nós", desabafou Marco Antônio.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que o sistema que abastece a área passou por manutenção, mas o serviço já foi finalizado e o fornecimento de água normalizado. “A Cosanpa reitera aos usuários que, em caso de problemas no abastecimento, procure um dos canais de atendimento: telefone – 0800 019 5195, WhatsApp (91) 31227194 ou pelo nosso chat on line em: www.cosanpa.pa.gov.br”.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)