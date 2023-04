Em Bonito, professores pregam papeis em parede por falta de quadros em sala de aula

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental da Travessa do 5, localizada na vila de mesmo nome, no município de Bonito, nordeste paraense. Segundo informações, o local carece de infraestrutura, como a falta de quadros nas salas de aulas. Como saída, os professores precisam pregar papeis nas paredes para repassar as atividades escolares.

Desde o início do ano letivo de 2023 que a instituição não possui quadro magnético para o uso dos professores durante as aulas, segundo as denúncias anônimas. A situação é recorrente com os alunos da terceira, quarta e quinta série do turno da manhã.

Além disso, há falta de ventiladores, material pedagógico, além de problemas com merenda escolar, que seria encaminhada de forma precária aos alunos, segundo as denúncias. A escola estaria incluída no programa de transferência financeira dos recursos chamado Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), mas os denunciantes não sabem o motivo da unidade continuar com infraestrutura precária.

"Nossos alunos não têm seus direitos garantidos na sua totalidade. Os estudantes estão lidando com o ensino com grandes dificuldades e ainda tem outras escolas nas comunidades rurais em condições semelhantes", disse uma professora que não quis ter o seu nome divulgado.

O problema já teria sido encaminhado para o Ministério Público da Comarca de Bonito, mas nada foi resolvido. "O professor titular das turmas está improvisando a realização de atividades, pregando papel nas paredes, com o objetivo de passar o ensino e atividades aos alunos, no qual demonstra as dificuldades na realização de suas aulas", disse o documento enviado ao Ministério Público pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), da subsede de Bonito.

A Secretaria Municipal de Educação de Bonito informou, em nota, que a escola se encontra em boas condições para o seu devido funcionamento. "Inclusive, passou por reparos de adequação recentemente. Informa-se, ainda, que as salas de aula possuem cadeiras escolares para os alunos, mesas para os professores, armários de ferro, quadros e ventiladores, e está sendo equipada com ventiladores adicionais, que já se encontram na secretaria, faltando apenas instalar, tudo para o melhor conforto dos alunos, professores e equipe de apoio", comunicou.

O órgão também acrescentou sobre a merenda escolar e informou que ela é fornecida adequadamente aos alunos. "A Secretaria possui cardápio de alimentação escolar vigente na escola, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)", disse.

Em nota, a Promotora de Justiça de Bonito, Melina Barbosa, informou que já foi instaurada a notícia de fato e o Ministério Público do Estado está apurando as denúncias. "Já foram encaminhados ofícios à Prefeitura e esta comunicou que já foram disponibilizadas novas lousas e que estão providenciando as mudanças necessárias", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)