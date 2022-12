Praça da Igreja Matriz de Mosqueiro está abandonada, afirma denúncia

A praça Nossa Senhora do Ó, localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém, está em estado de abandono, segundo informações do leitor Carlos Junior. O denunciante contou que foi passar uma temporada na Ilha de Mosqueiro e se deparou com a praça cheia de buracos, lixeiras quebradas e demais equipamentos enferrujados.

"Eu sempre venho a Mosqueiro. Esse problema é tão antigo que tenho dois filhos e o mais velho não teve oportunidade de se divertir com os brinquedos desta praça e penso que o mais novo crescerá e, também, não brincará em brinquedos reformados ou novos nesta praça", desabafou Carlos.

De acordo com o denunciante, os brinquedos estão quebrados há três anos. Mesmo que alguns equipamentos estejam enferrujados, algumas crianças se arriscam e tentam brincar na área. As lixeiras não estão em lugares fixos, além de estarem quebradas, assim como os bancos, que estão em falta no local.

"Esses brinquedos estão enferrujados, mas as crianças brincam assim mesmo, caindo e correndo risco de se machucar gravemente. De nada adianta reformar ou construir um Trapiche novo e Centro Gastronômico bem ao lado da praça, se o verdadeiro cartão postal da Ilha está neste estado de abandono", contou Carlos.

Carlos também informou que os trabalhadores que possuem pontos de venda na praça solicitaram avaliação e reforma da praça, porém foi feita somente a roçagem e pintura de meio fio.

O que diz a Prefeitura de Belém

Por meio de nota, a Agência Distrital de Mosqueiro informou que já foi feita uma vistoria pela Secretaria de Urbanismo (Seurb) na Praça da Nossa Senhora do Ó, e que no momento aguarda recursos para poder dar início a reforma. O órgão também acrescentou que a praça da Baía do Sol está passando por reformas.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)