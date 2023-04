Por falta de parada, usuários de ônibus aguardam coletivos sob sol e chuva, na Marquês

Usuários de transporte coletivo denunciam à equipe do Eu Repórter a falta de parada de ônibus e estrutura adequada para que os passageiros esperem os coletivos na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Mauriti e Mariz e Barros, no bairro da Pedreira, em Belém. As pessoas aguardavam embaixo de três árvores que foram podadas no último sábado (15).

Pelos relatos, há tempos, havia um ponto de ônibus de ferro que foi retirada do local. No último sábado (15), um morador, que opta por não se identificar, se deparou com a ausência das três árvores que amenizavam a situação e contou que as pessoas, agora, sentem dificuldades em aguardar ônibus. "A gente espera no sol ou na chuva e, às vezes, por horas", relata.

O denunciante diz que tomou conhecimento de podas realizadas pela Prefeitura de Belém, mas suspeita que essa prática pode ter sido feita pelo proprietário do terreno em frente a parada. "Tenho quase certeza de que foi ele quem tirou as árvores porque elas sumiram da noite para o dia", diz.

As pessoas que dependem do transporte público relatam que não possuem outras opções mais próximas para aguardar os ônibus. "Muitas mães com crianças ficam lá, embaixo do sol, muitos idosos também. E quando chove a situação piora porque não tem para onde correr", conta.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) nega que tenha solicitado a retirada de abrigo no ponto de ônibus da avenida Marquês de Herval, entre as travessas Mauriti e Estrella, e informou que irá enviar uma equipe técnica para que possam avaliar a situação.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou o proprietário do terreno e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisãoCamila Moreira, chefia de reportagem)