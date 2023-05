Passagens são vendidas em pontos irregulares de embarque e desembarque em Belém, Salinas e Bragança

Denúncias anônimas alertam para os pontos irregulares de embarque e desembarque de passageiros de ônibus rodoviários em Belém, Salinas e Bragança. A equipe do Eu Repórter recebeu registros de cobradores vendendo passagens em locais impróprios e sem garantir assentos aos viajantes durante o percurso. As informações anônimas apontam que os ônibus que recebem os passageiros de fora dos terminais são de frotas com a lotação acima do permitido. As passagens são vendidas por valores abaixo das encontradas nas estações rodoviárias.

"São pontos que funcionam à luz do dia, ao ar livre, em qualquer horário e não possuem a devida fiscalização, gerando risco à vida daqueles que optam pelo transporte. Além disso, os ônibus que circulam nos pontos clandestinos não passam por vistorias dos órgãos responsáveis, são mal conservados e não possuem as documentações necessárias para circularem pelas estradas brasileiras", diz a denúncia anônima.

VEJA MAIS:

A estratégia de pegar passageiros em locais sem permissão também está sendo usada pela empresa Boa Esperança. As imagens mostram o cobrador esperando pelos passageiros e também recebendo viajantes que organizam seus pertences e aguardam pelo transporte. De acordo com a denúncia, os pontos irregulares estão distribuídos em Belém, em frente ao supermercado Líder BR-316, no bairro do Canudos e também nos municípios de Bragança e Salinas, próximos aos terminais rodoviários de cada município.

Em nota, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) informou que intensificou a fiscalização no transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário. O órgão acrescentou que os agentes estão atuando nos terminais, portos e estradas paraenses para coibir a ação de transportes clandestinos, com vistorias de documentação, itens de segurança, cumprimento de horários de partida e pontos de embarque autorizados.

"A empresa citada já foi autuada com aplicação de multas e notificada para prestar esclarecimentos. A Arcon orienta que os usuários priorizem veículos e locais de embarque autorizados. Denúncias podem ser registradas por meio do 0800-0911717, e-mail (ouvidoria@arcon.pa.gov.br) e ainda o aplicativo Ouvidoria Arcon, disponível para aparelhos Android", comunicou.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a empresa Boa Esperança e aguarda retorno da agência.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)