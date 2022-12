Princípio de incêndio em escritório no Terminal Rodoviário de Belém assusta passageiros

Um princípio de incêndio assustou passageiros e pessoas que trabalham no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, no início da tarde desta sexta-feira (23). O fogo começou em um no-break de um dos escritórios do espaço, administrado pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart). Ninguém se machucou, apesar do susto.

Foi tudo bem rápido e os próprios trabalhadores do terminal, com uso de extintores de incêndio, puderam conter as chamas, que não se espalharam. O funcionamento do Terminal Rodoviário de Belém não foi afetado por esse fato.