Obras em escola de Maracanã estão paralisadas, afirma denúncia

As reformas realizadas na Escola Municipal de Ensino Infantil Girassol, localizada na Vila São Benedito, km 19, zona rural de Maracanã, foram paralisadas no mês de maio, segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. Os moradores alegam que o local está descoberto e que, com o período de chuvas, as manutenções que já haviam sido feitas ficaram comprometidas.

"As escolas estão se acabando com a chuva. O órgão público não concluiu as obras, que paralisaram no início de maio. Eles vieram e tiraram os alunos da escola, dizendo que iriam fazer reforma, e colocaram em um barracão da igreja católica da região, sendo que eles (equipe de manutenção) só iniciaram a reforma e não terminaram", disse um morador que optou pelo anonimato.

Os alunos foram remanejados para um galpão da Igreja São Benedito, sem que o ano letivo ficasse comprometido, porém, os serviços na unidade de ensino seguem paradas e sem previsão para o término das obras ou entrega da instituição.

"Sou morador e já fui aluno dessa escola, não acho justo os alunos passarem por isso. Me sinto indignado, pois está precária a situação. O colégio está todo descoberto e ainda fica pegando chuva. Nenhuma equipe de manutenção foi vista trabalhando no local até agora", desabafou o denunciante anônimo.

Em nota, a Prefeitura de Maracanã, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, informou que a paralisação ocorreu por conta de problemas na aquisição de materiais de construção. O órgão acrescentou que a revitalização irá retomar brevemente, após a compra dos itens.

"Quanto as criança estarem estudando na igreja, o caso aconteceu apenas na primeira semana de realocação, contudo foram remanejados para a área de lazer da Escola Bertodo Costa. Os alunos iniciaram com aula remota e plantão pedagógico durante dois dias na semana, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação", diz a nota.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)