Obras causam problemas aos moradores da Passagem Boa Esperança, em Ananindeua

Moradores da Passagem Boa Esperança, no conjunto Guajará I, próximo ao canal Maguariaçu, reclamam dos constantes problemas ocasionados por obras de requalificação da avenida Ananin, no município de Ananindeua. Segundo informações, o problema ocorre há seis meses desde o início dos trabalhos na área.

"As casas estão indo pro fundo na chuva, pois com os alagamentos, as águas estão invadindo nossas casas. Depois que começaram uma obra aqui, fazendo a pista e aterrar, esqueceram de colocar a tubulação para a água sair, porque é muita água e não tem pra onde ela escoar, já que eles estão aterrando sem colocar tubulação para ir pra dentro do canal", contou a denunciante anônima.

De acordo com as denúncias, a passagem está intransitável e muitos pedestres precisam se deslocar em meio a lamas e poças de água. Com a chegada do período das chuvas, os moradores temem que a água parada no local atraia a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

"Temos que sair para trabalhar, levar crianças na escola e temos que passar pela água e lama aqui. É comum ver cobra na hora da chuva por causa da mata e também é um risco à saúde por causa da água parada que fica", disse a denunciante.

Os moradores alegam que as manutenções que estão sendo feitas na passagem envolve a Prefeitura de Ananindeua, no qual foram fechadas partes da entrada do local e devido às reclamações dos residentes, a área não foi totalmente cercada.

"As máquinas da obra só trabalham lá nessa pista, aqui na frente da nossa casa foi a prefeitura que mandou aterrar, sendo que não tem tubulação nenhuma pra escoar a água. Eles estão só jogando aterro e nossa preocupação é a chuva, pois com esses constantes alagamentos, as casas aqui estão indo pro fundo", pontuou a denunciante anônima.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua informou que ao longo da avenida Radial Norte (Canal Maguariaçu), não há obras em andamento que seja de competência do órgão e que o serviço que está sendo realizado nas proximidades é a requalificação da Avenida Ananin que é de competência do Governo do Estado.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), comunicou que enviará uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e ressaltou que a Avenida Ananin passa por obras de requalificação e receberá sistema de drenagem.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)