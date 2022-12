Moradores denunciam cobranças indevidas para uso de quadras de esportes públicas na Marambaia

Simpatizantes de jogos esportivos denunciam para a equipe do Eu Repórter os impedimentos que recebem diariamente ao tentar entrar nas quadras das praças D, H, K e O no conjunto Cohab-Gleba I, no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo relatos, alguns moradores que vivem ao redor da praça da quadra K, que também praticam esportes na área, colocaram cimento nos buracos de suporte de rede do vôlei. Os denunciantes informam que o motivo dessas ações é para impedir que pessoas de fora da área não pratiquem demais esportes na quadra.

"Todo dia que estávamos querendo jogar vôlei, essas pessoas estavam indo para quadra e não queriam sair. A gente, para evitar brigas, pedimos várias vezes para eles saírem, porém eles não saem e ficam fazendo deboche da nossa cara. Isso é inaceitável!", disse o denunciante anônimo.

De acordo com as denúncias, antes, era organizado por horário para que cada grupo praticasse o esporte de sua preferência, como futebol, vôlei e basquete. Mas, o aro de basquete foi retirado, impedindo que os praticantes realizassem os esportes na quadra.

"Eles nos disseram que o chão da quadra estava rachado por causa do suporte, porém também não há mais essa estrutura de ferro, pois foi retirada. Ou seja, agora não tem mais o aro na quadra e a gente não pode praticar vôlei por causa dessa situação", disse outro denunciante anônimo.

Nas quadras D e H, os responsáveis fazem cobranças indevidas para que as quadras possam ser utilizadas. Ainda de acordo com a denúncia, os responsáveis pela quadra da praça cobram valores significativos somente para a manutenção da área. Outras denúncias informam que o dinheiro cobrado é para manutenção das praças, já que há poucas reformas feitas pela prefeitura, segundo os denunciantes.

"Concordo que os moradores precisem se organizar, mas não tomar posse de algo público como propriedade, pois tem quadras que cobram até pra gente jogar", conta o reclamante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que não procede a informação de que a Prefeitura não realizou reformas nas praças da Marambaia. Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados, inclusive, as praças das quadras F, H, K e O no conjunto Cohab-Gleba I, na Marambaia.

Já a Guarda Municipal de Belém (GMB), diz que rondas, através de motos e viaturas da Inspetoria da área Daben/ Daente, são realizadas diariamente no bairro da Marambaia. Também ressalta que vai intensificar o patrulhamento nos espaços que ficam localizados nas quadras esportivas.

A população pode denunciar qualquer ato de vandalismo, furtos e roubos pelo telefone (91) 98444-4805.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)