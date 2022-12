Banheiro improvisado causa transtornos aos moradores da rua São Cristóvão

Moradores do Conjunto Mendara, no bairro da Marambaia, em Belém, reclamam de um banheiro improvisado feito de forma irregular na rua São Cristóvão. Não é a primeira vez que a equipe do Eu Repórter recebe denúncias de banheiros irregulares colocados em áreas verdes, e de acordo com relatos dos moradores, o problema persiste há dois anos.

Segundo informações da denunciante anônima, o banheiro foi feito pela dona de um estabelecimento de vendas de bebidas, no qual os clientes do bar realizam suas necessidades fisiológicas.

"Tem um bar e fizeram um banheiro bem em frente, onde poderia ser uma praça", disse a denunciante.

A mulher afirma que alguns moradores são amigos dos donos do bar e, por isso, não denunciaram o caso. Porém, o banheiro já causou problemas para os residentes da área e ela teme que o banheiro ainda continue causando transtornos.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que será enviada nesta terça-feira (13), uma equipe técnica para avaliar a estrutura que foi montada. Caso a estrutura se enquadre na violação do Código de Posturas Municipal, será removida de acordo com a Lei 7055 de 30.12.1977 e Decreto Municipal Nº 26.578 de 14.04.94, que trata sobre os principais obstáculos que dificultam a acessibilidade nas calçadas e vias públicas.

"A Seurb também disponibiliza um canal de atendimento para a população. As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo via Whatsapp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h, ou por escrito, na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1622, bairro de Nazaré", comunicou o órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)