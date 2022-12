Caminhões causam trânsito intenso no bairro da Pedreira, em Belém

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre caminhões estacionados de forma indevida na Travessa Mariz e Barros, entre Antônio Everdosa e a Avenida Pedro Miranda, em frente a um supermercado da região. Segundo informações, vários veículos interditam a via, impedindo o tráfego de carros, motos e pedestres.

"Esse trecho fica sempre congestionado por conta de vários caminhões parados em fila dupla e tripla, prejudicando o tempo de quem passa pelo local", disse o denunciante.

VEJA MAIS:



O denunciante, que não quis se identificar, informou que passa diariamente pela área e visualiza o trânsito intenso, já que os veículos costumam fechar toda a pista. "Esses caminhões são de abastecimento do supermercado, eles deixam só um corredor de passagem. Eles deveriam fazer descarga com agendamento como ocorre em outros estabelecimentos", contou.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém rondas constantes na Avenida Pedro Miranda e adjacências, e que a fiscalização foi intensificada, com o intuito de coibir essa prática.

"A autarquia esclarece ainda, que age para evitar formação de fila dupla ou estacionamento a mais de um metro da guia da calçada (meio-fio). Segundo o artigo 181, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor flagrado cometendo esses tipos de infração, considerada grave, recebe 5 pontos na CNH, multa de R$195,23 e remoção do veículo", comunicou o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão e Caroline Mota, estagiárias sob supervisão de Mariana Azevedo)