Chuva causa medo em passageiros de embarcação durante viagem

Passageiros de uma embarcação viveram momentos de tensão durante uma viagem na tarde do último domingo (11). Segundo relatos, a forte chuva alagou o barco, deixando todos preocupados devido a falta de estrutura e preparo do transporte e tripulação.

A embarcação saiu de Belém e seguia sentido Abaetetuba, Barcarena, Moju e Igarapé-Miri, fazendo parada nos portos pelo caminho para a entrada de passageiros. Com base nos relatos, começou a chover por volta das 16h30 no perímetro entre a Baía do Guajará e o Rio Acará. Foi neste momento que os viajantes a bordo pediram para que um dos tripulantes abaixasse as lonas de proteção. No entanto, as lonas estavam furadas, permitindo a entrada da água da chuva, molhando todos os que estavam no barco.

A situação se agravou quando os passageiros perceberam que a água estava entrando no barco e decidiram pegar os salva-vidas, mas se depararam com o equipamento sem as amarras de proteção.

Em vídeos cedidos à reportagem, é possível ver a parte interna do barco bastante molhada e com o piso alagado, além das lonas furadas. Passageiros aparecem sem os coletes de proteção e assustados com o forte vento que atingia a embarcação.

Um denunciante anônimo contou que a tripulação se "escondeu" e não deu qualquer posicionamento para os passageiros. "Ninguém falou nada, só um rapaz que abaixou a lona e depois sumiu", disse.

Ele também conta que várias crianças estavam a bordo com bastante medo e que uma idosa precisou ser socorrida pois estava passado mal por conta da situação.

A redação integrada do Jornal O Liberal, por meio do Eu Repórter, solicitou nota para a empresa Jarumã Rodofluvial, responsável pela embarcação, e para a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)