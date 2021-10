VÍDEO: embarcação pega fogo às margens da avenida Arthur Bernardes

Uma embarcação pegou fogo na tarde desta segunda-feira (18), no imóvel nº 1500, na avenida Arthur Bernardes, perto da ponte do Paracuri, Distrito de Icoaraci. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram acionadas e se deslocaram até o o local para o combate ao fogo.

Controlado

O Corpo de Bombeiros informa que o incêndio na embarcação já foi controlado. Trata-se de um barco antigo que estava sendo restaurado. Acidentalmente, pegou fogo. As chamas foram contidas por bombeiros em duas viaturas. Os bombeiros informam que não houve vítimas ou danos maiores. O fogo foi controlado em 40 minutos.