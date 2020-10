Barco carregado com açaí naufraga no trapiche de Icoaraci

Uma embarcação carregada com 200 latas de açaí, que estava atracada no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, afundou na manhã desta sexta-feira (16), após uma perfuração no casco.

Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos esteve no local do acidente e verificou que não houve feridos. O proprietário informou que a embarcação será removida ainda hoje. Será instaurado inquérito para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Capitania dos Portos informou que tomou conhecimento do caso ainda pela manhã.

A nota disse, ainda, que a capitania trabalha ativamente na fiscalização. Qualquer situação que possa afetar à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 - (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (aplicativo de mensagem instantânea).