Acostamento na Avenida João Paulo II apresenta buracos e causa transtornos aos condutores

O acostamento localizado em frente ao Ginásio da Uepa - Campus III, na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, está em condições degradantes devido aos buracos e um bueiro com estrutura deteriorada.

A leitora Rosilene Melo informou que o problema dos buracos são recorrentes desde janeiro deste ano e que tentou acionar a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), mas não conseguiu contato com o órgão.

"A faixa do acostamento está cheia de buracos que mais se parecem com crateras. Em períodos de chuva, o esgoto transborda, piorando ainda mais", contou Rosilene.

De acordo com Rosilene, os condutores possuem dificuldades para estacionar os veículos no acostamento. "O problema maior é na hora de descer do carro, pois os buracos nos deixam impossibilitados de pisar no chão. A única forma que temos é de se equilibrar na porta do carro para poder saltar para a calçada", disse.

A equipe do Eu Repórter solicitou nota para Sesan e aguarda retorno do órgão municipal.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)