Moradores afirmam que há anos a situação da água é irregular no Conjunto Cohab

Há mais de 30 anos, os moradores do bairro da Campina, no Conjunto Cohab, em Icoaraci, sofrem com a irregularidade de água. Há dias em que está normal, mas, em outros, a água fica mais fina, ou até falta, como é o caso de agora.

O morador Reginaldo Loureiro, procurou nossa produção e afirma que está com o pagamento pelo serviço em dia. “Se eu esquecer de pagar, eles cortam na hora, mas mesmo pagando normal, é sempre instável essa questão do fornecimento de água. Dessa vez, está ainda pior pois estamos totalmente sem água desde segunda-feira”.

Um vizinho deles tem poço artesiano e está ajudando a comunidade fornecendo água para algumas atividades, como cozinhar. “Esse problema é muito antigo. Quando a água está vindo, ela só vem a noite, por volta das 22h, se vier, porque o normal é não ter”, diz Reginaldo.

Os moradores afirmam que, mesmo procurando a Cosanpa várias vezes, a companhia não deu nenhuma satisfação pra eles.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará informou que o setor que abastece o conjunto Cohab, em Icoaraci, passa por manutenção. A previsão para conclusão do serviço é até o final deste sexta-feira (16). Ainda de acordo com a Cosanpa, um caminhão-pipa abastece as áreas afetadas.

