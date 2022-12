Ciclistas alegam risco diário de acidentes na Avenida João Paulo II

A equipe do Eu Repórter recebeu mais denúncias de infrações contra ciclistas na Avenida João Paulo II, entre a Avenida Dr. Freitas e a Passagem Elvira, no bairro Curió-Utinga, em Belém. O vídeo feito pelo morador da área, Pedro Monteiro, mostra motociclistas invadindo as ciclofaixas em sua frente, causando transtornos e riscos de acidentes.

"As motos ficam circulando nas faixas de ciclista aqui. Até então, já foram muitos acidentes envolvendo ciclistas, já que os condutores de moto desrespeitam as faixas.", disse Pedro.



O denunciante afirma que os acidentes ocorrem principalmente pela manhã, momento em que há pouca fiscalização pelas redondezas e há um fluxo maior de pessoas que estão indo trabalhar e tentam fugir do trânsito usando bicicletas.



Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) comunicou que mantém fiscalização diária nas ciclofaixas e ciclovias da cidade para coibir o tráfego, parada e o estacionamento irregular de veículos, além de que intensificou a fiscalização na ciclofaixa da avenida João Paulo II.

"De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se o condutor for flagrado transitando pela ciclofaixa/ciclovia estará cometendo infração gravíssima, conforme o art. 193 do CTB, somando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 293,47 triplicada, totalizando R$ 880,41. Já estacionar o veículo sobre a ciclofaixa/ciclovia consiste de infração grave, conforme o artigo 181 do CTB, sujeita a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.", informou o órgão.

O órgão também comunicou que, devido à legislação vigente (CBT), o agente só pode autuar mediante flagrante e não pode aplicar multas com base em fotos e vídeos feitos por usuários. As autuações por vídeos só podem ser feitas por equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que são o radar e câmeras de videomonitoramento.

"As reclamações e denúncias relativas ao trânsito podem ser feitas nas redes sociais da Semob (twitter, instagram e facebook) ou formalizadas à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/, acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br. entrando em contato pelos números 118 ou whatsapp (91) 98415-4587", comunicou o órgão municipal.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)