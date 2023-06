No bairro do Guamá, passagem Bom Sossego está abandonada, diz morador

Moradores da passagem Bom Sossego, localizada no bairro do Guamá, em Belém, reclamam que a via não recebe manutenção e não estaria incluída em um planejamento de saneamento básico. O morador Carlos Gemaque, de 63 anos, denunciou para o Eu Repórter que, desde quando foi morar no local, em 2014, nunca viu a via receber reformas.

Segundo os relatos de Carlos, a passagem apresenta mato alto, esgoto a céu aberto e nunca possuiu pavimentação asfáltica. "Há vários anos que a passagem foi abandonada. Nós temos que tirar do nosso próprio bolso para poder mandar capinar e carregar o lixo, porque o caminhão não entra aqui", pontuou o morador.

VEJA MAIS:

Na última segunda-feira (29), de acordo com o denunciante, uma equipe de limpeza foi até a rua Caraparu, que fica próxima a Bom Sossego, para realizar serviços de manutenção, e Carlos Gemaque contou que teria perguntado para a equipe se a passagem estava na lista para receber limpeza. Entretanto, a equipe teria dito para Carlos que não tinha ordem para limpar a Bom Sossego.

"Aqui é só mato, lixo entulhado. A gente também não possui saneamento e rede de esgoto. A fossa é a céu aberto, não tem esgoto, não tem nada. Nós queremos chamar atenção das autoridades para que, pelo menos, eles pudessem vir aqui e fazer uma limpeza da rua. Isso é um descaso com a nossa rua, ninguém olha por aqui", reclamou Carlos.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)