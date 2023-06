No Acará, quadra de esportes da Escola Nova Aliança não possui piso há cinco anos, diz denúncia

A quadra de esportes da Escola Municipal Nova Aliança, que fica na zona rural do município de Acará, apresenta problemas de infraestrutura. Segundo denúncias anônimas, a área não possui piso adequado para que os alunos pratiquem atividades de educação física e o problema é recorrente há cinco anos. A instituição está localizada na vila de mesmo nome, na rodovia Perna Sul, no Km 16, no Trevo Jurupariteua.

"Essa quadra está assim há três anos. Os alunos jogam futebol e praticam outras atividades sem o piso. Como vocês podem observar na imagem, tem muita pedra e poeira. Quem cair por aqui em meio às atividades, pode se machucar seriamente", disse uma denunciante que pediu para não ter o nome divulgado.

VEJA MAIS:

Nos registros encaminhados para equipe do Eu Repórter, os alunos aparecem jogando bola mesmo que a área não tenha piso. Há alunos descalços em meio às pedras do local, as traves de futebol da quadra não possuem redes e muitos alunos preferem ficar em pé, pois os bancos da arquibancada apresentam sujeiras por conta da poeira.

"Me sinto indignada, pois uma obra que já era para ter sido entregue se arrasta por anos. Os alunos se sentem prejudicados, pois um espaço que deveria proporcionar bem estar e boa prática de esportes se encontra em um estado degradante e que impossibilita a sua utilização", reclamou a denunciante anônima.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Acará informou que “a obra em questão é proveniente de gestões passadas cuja homologação de contrato foi feita em setembro de 2012 e com os trabalhos interrompidos no decorrer dos anos”, afirmou o texto.

Em 2021, a prefeitura local, segundo a nota, realizou uma nova solicitação para a retomada das obras “tendo o pedido indeferido em maio de 2022 pelo Ministério da Educação por falta de documentos do terreno”.

Ainda com base no texto oficial, a prefeitura reforçou que mapeou as necessidades do projeto da quadra para tentar concluir com recursos próprios. No entanto, devido às normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), as autoridades competentes do município estão “ realizando esforços para solicitar uma nova pactuação por meio de recursos”.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)