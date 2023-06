Na Marambaia, muro da Escola Hilda Vieira cai e atinge a fiação elétrica da rua Marabá

Na madrugada desta terça-feira (20), o muro da Escola Estadual Hilda Vieira caiu na rua Marabá, localizado no conjunto Médici, na Marambaia. O muro atingiu a fiação elétrica do local, o que resultou no corte de energia dos moradores da área. Segundo informações do Presidente da Associação de Moradores do Conjunto Médici, Alexandre Bastos, a instituição estava abandonada e os muros já apresentavam riscos de queda.

"O muro já havia risco de cair há muito tempo, já era uma tragédia anunciada. Nós denunciamos isso para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na época e agora esse muro caiu aqui na área e levou a rede elétrica das casas dos moradores e as árvores acabaram ficando sem esse suporte", disse Alexandre.

A Associação chegou a realizar solicitações de reformas para a instituição de ensino desde novembro de 2022, mas nada havia sido feito. Equipes de manutenção já estão retirando os entulhos e os restos do muro caído no local, entretanto, os moradores da área continuam sem energia.

De acordo com Alexandre, outro muro da escola também corre o risco de cair na rua Marabá. "A escola estava abandonada, o que gera uma tristeza porque muitas pessoas que moram no conjunto estudaram na escola e temos professores do local que são moradores da região. As pessoas estão desacreditadas, mas esperamos que o poder público faça algo por essa área", contou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) comunicou que vai enviar uma equipe técnica até o local para avaliar a situação da unidade, que consta no cronograma de obras da Secretaria."A Seduc ressalta ainda que a escola vai receber o valor de mais de R$ 128 mil, oriundo da primeira parcela do programa Dinheiro na Escola Paraense, que vai descentralizar recursos diretos nas unidades para pequenas obras e aquisição de material pedagógico", disse.

A Equatorial Pará também informou, por nota, que equipes técnicas foram ao local para normalizar o fornecimento de energia elétrica.

Segundo Alexandre, a energia foi reestabelecida ainda na terça-feira (20), por volta das 17h. No entanto, o restante do muro corre também o risco de cair. "Não tivemos danos devido o longo período sem energia, mas poderemos ter se outra parte do muro cair", alertou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)