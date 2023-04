Na Cabanagem, moradores da passagem Vitória Régia sofrem com alagamentos

Moradores se sentem prejudicados com a falta de pavimentação asfáltica na passagem Vitória Régia, no bairro da Cabanagem, em Belém. Segundo as informações repassadas ao Eu Repórter, algumas ruas do bairro foram incluídas em um cronograma para receber serviços de drenagem, meio-fio e pavimentação asfáltica, porém a via e outras passagens, como São Francisco, Lisboa e Perimetral, não tiveram a manutenção devida e não há previsão para as reformas.

"Aqui não se começa uma obra e nem finaliza. O asfalto chegou, mas só em algumas ruas. Infelizmente, isso é cansativo e estressante. Como que sai de casa para trabalhar, para atendimento médico ou até mesmo para uma emergência com a rua completamente alagada?", indagou a auxiliar administrativa Lediane Souza, 33, moradora da região.

Lediane, que está grávida, afirma que o descaso com a passagem é recorrente há mais de um ano. Em períodos chuvosos, a rua fica alagada, o que impossibilita a passagem de veículos e pedestres. Devido à falta de infraestrutura, as águas demoram a escorrer e, quando seca, a via se transforma em um lamaçal.

"Por aqui não conseguimos pedir um carro por aplicativo. Quando é caso de urgência e emergência, também não conseguimos ir para o atendimento. A rua fica literalmente um rio. Eu estou grávida e cheguei a perder consultas médicas por conta disso, fora que os alagamentos estão invadindo a minha casa e de outros moradores", disse a auxiliar. Na última enchente, Lediane contou que por volta das 2h da madrugada ainda estava cuidando da limpeza da casa.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) informou que as vias citadas estão sendo contempladas com o programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’. “Reiteramos que mais vias serão incluídas no cronograma de obras com previsão de conclusão para o final deste ano”, diz o texto.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)