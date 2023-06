Moradores do conjunto Catalina dizem que sofrem há seis meses com a coleta irregular do lixo

Moradores do Conjunto Catalina, localizado no bairro do Mangueirão, em Belém, reclamam da coleta irregular de lixo que ocorre desde o mês de janeiro deste ano. O assistente administrativo e morador da região, Rafael Nascimento, conta que o problema teria se agravado, já que as coletas não estão sendo feitas há uma semana.

"Desde de janeiro está irregular, mas da última segunda (05), da semana passada, parou de vez, não vieram mais. Me sinto bastante indignado, pois estamos em uma cidade que enfrenta um grave problema com a questão do lixo, e o poder público ainda contribui para piorar. Muitos moradores já pensam em pagar para jogar fora", pontuou Rafael.

Segundo relatos de moradores, os carros de lixo deveriam passar no conjunto nas noites de segunda, quarta e sexta. Porém, há uma semana este cronograma não vem sendo cumprido, o que resulta no acúmulo de lixo nas lixeiras, nas portas das casas e em frente aos comércios e escolas. Rafael conta que a situação está ocorrendo em todas as ruas do conjunto.

"Eu peço para que seja regularizada a coleta do lixo domiciliar do conjunto, e se houver falha por algum motivo, que seja dada uma satisfação aos moradores, afinal é um serviço pago por nossos impostos", disse o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que vai verificar a situação do local e programar a retirada do lixo depositado irregularmente. "Além disso, o órgão afirma que está tomando providências junto à empresa responsável pelo serviço, para que seja regularizada a coleta de lixo", comunicou.

