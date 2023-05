Moradores denunciam poste com risco de queda na passagem Miranda, em Bragança

Um poste de energia corre risco de cair na passagem Miranda, no bairro Riozinho, em Bragança, segundo a auxiliar de saúde bucal Irmara Suani, 30. Ela denunciou ao Eu Repórter que o problema está sem solução desde janeiro deste ano e, devido às chuvas na região, a estrutura ficou inclinada e causou rachaduras na calçada.

Em nota, a Equatorial Pará informou que já enviou uma equipe técnica para avaliar a situação no local e que realizará a troca do poste até esta sexta-feira, 19.

Os moradores alegam que o poste possui uma grande profundidade e, se cair, pode atingir uma casa. Eles alegam que uma equipe técnica foi ao local para verificar a situação, mas nada foi feito. "O poste de energia fica bem em frente à casa da minha mãe. Por causa desse problema, os fios elétricos estão quase arrebentando", disse Suani.

"A rua está correndo risco, pois se esse poste cair, irá atingir a via, porém, ele tem uma profundidade muito grande e, caindo, irá atingir uma casa, sendo que ainda tem o risco do fio de energia arrebentar e pegar fogo", acrescentou a denunciante.

Segundo relatos, a equipe técnica da concessionária de energia foi ao local há um mês, foi dito por eles que o poste não corria o risco de cair, mas o equipamento fica cada vez mais inclinado e uma cratera ao redor mostra que o poste precisa ser trocado.

"Minha mãe está com bastante medo, pois a força da água é muito grande, e cada vez que a cratera abre, ele se inclina mais. Ela não está nem conseguindo dormir direito a noite", contou Suani.

