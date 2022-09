Moradores denunciam casa com piscina abandonada em Belém

Uma casa localizada na passagem Prof. Honorato Filgueira, no bairro de Fátima, em Belém, estaria abandonada há três anos. Segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, a preocupação dos moradores é com a piscina do imóvel, que está cheia de água e pode proporcionar doenças.

"Essa piscina está bem ao lado da nossa casa e está sempre cheia. Já tentamos procurar o dono do imovel, porém sem sucesso, pois não tem nenhum morador no local", disse denúncia anônima.

Os moradores também tentaram denunciar o caso para os órgãos competentes, além de pedir fiscalização do local, mas não receberam retorno. "Tentamos a rede municipal de saúde, mas ninguém atendeu o telefone", contou a denúncia.

"Desde que eu me mudei pra cá, e acredito que até antes disso, a casa aparentava está largada e esquecida", disse denúncia que ainda acrescentou sobre o foco de dengue, pois o local pode proporcionar riscos à saúde dos moradores, já que o território é propício para mosquitos vetores de doenças.

A reportagem encaminhou o endereço para a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), como forma de direcionar uma equipe técnica para a avaliação do local. Entretanto, eles encontraram outra casa abandonada e com outras descrições, sem obter uma piscina. A equipe do Eu Repórter orientou novamente sobre o endereço ao órgão para que o local correto fosse avaliado.

"Vamos mandar uma equipe ao local para averiguar e poder tomar as providências cabíveis", afirmou Sesma.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)