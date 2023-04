Moradores de Altamira reclamam do abandono da via W-Dois, no bairro Jardim Independente II

A rua Alameda W-Dois, localizada no bairro Jardim Independente II, no município de Altamira, está abandonada, como apontam moradores. Faltam drenagem, pavimentação e corte do mato. A história começa há cerca de sete anos, quando algumas famílias foram retiradas para a construção de uma hidrelétrica. O empreendimento faria com que a área fosse alagada. Os imóveis que foram abandonados estão com água empoçada, insetos e animais venenosos.

Igor Lima, auxiliar administrativo e que faz parte das 12 famílias que ainda moram na região, diz que as famílias retiradas foram indenizadas. Mas quem vive no local, precisa conviver com esgoto a céu aberto, valas obstruídas e trechos esburacados. "Há bastante lama em período de chuvas. Já no verão, ocorre muita poeira. Além disso, a rua está completamente escura, sem iluminação pública. A reclamação vem das famílias que não foram remanejadas e que continuam vivendo nessa rua. O que restou da rua foram cerca de 150 metros, onde existem moradores que estão há mais de 30 anos sem ver melhorias na rua", disse.

O auxiliar administrativo destaca que apesar de restarem poucas famílias, há idosos, crianças pequenas, animais domésticos, grávidas... "...São cidadãos que merecem o básico de uma moradia digna. Queremos regularizar a nossa rua. Nos sentimos abandonados pelo ente público e por várias vezes procuramos a empresa, para que possa limpar a área, pelo menos a fim de evitar tais incômodos, já que é de responsabilidade deles manter o local limpo", desabafou Igor.

Alameda W-Dois A área também não possui iluminação pública A rua não possui saneamento básico, diz denúncia Há somente 12 famílias residentes no local

Por nota, a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura (Semovi), da Prefeitura de Altamira, garantiu que "...vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a situação da via e as residências".

Em nota, a Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, informa que o local citado "é uma Área de Preservação Permanente (APP) e que a Companhia tem a responsabilidade de apoiar ações de fiscalização ambiental, visando a manutenção das condições ideais para conservação da vegetação nativa e da biodiversidade das bordas do reservatório Xingu".



"A Norte Energia acrescenta que intensificará as ações de manutenção e fiscalização da referida área de APP, bem como as campanhas de comunicação e educação ambiental junto à comunidade e conta com a colaboração e participação de todos", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)