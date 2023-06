Moradores da rua das Palmeiras reclamam de entulho e lixo deixados na Augusto Montenegro

Moradores da rua das Palmeiras, localizada próximo à alameda 16, no bairro do Coqueiro, em Belém, reclamam da falta de coleta de lixo na área, que estaria ocorrendo há cerca de um mês. Segundo a denúncia, sem o serviço de limpeza, a população estaria deixando os resíduos em um ponto próximo, na avenida Augusto Montenegro, no BRT.

"O pessoal está jogando o lixo todo na avenida Augusto Montenegro, no BRT, porque ainda não passou o carro de coleta, as ruas adjacentes também estão passando pelo mesmo problema. As vias estão horríveis de sujeira por causa dessa situação", contou um morador que não quis se identificar.

VEJA MAIS:

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai verificar a situação relatada no local para tomar providências junto a empresa responsável e assim regularizar o serviço. O órgão municipal de Saneamento também acrescentou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. "O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp 91 98499-0059", comunicou.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Sesan solicita à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão", diz o texto enviado.

De acordo com os relatos, as passagens e calçadas estão cheias de lixo, o que tem prejudicado a vida dos moradores devido ao forte odor, acúmulo de sujeira e a proliferação de roedores na via. O lixo acumulado também estaria atrapalhando a passagem de pedestres, segundo a denúncia enviada ao Eu Repórter.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)