Carroceiros jogam entulhos na passagem Damasceno, em Ananindeua, denunciam moradores

Moradores da passagem Damasceno, próximo a travessa D, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, alertam para a grande quantidade de entulho jogado diariamente na área. Segundo denúncias da comunidade, a via é utilizada como ponto de lixo irregular por carroceiros.

Segundo um morador, que não quis se identificar, o entulho é jogado diariamente e está contribuindo para redução do espaço de uso da rua, ocupando a passagem dos pedestres. De acordo com a denúncia, a prefeitura promove limpezas, mas, logo depois, os carroceiros voltam a despejar entulhos novamente.

"Eu moro há 20 anos neste local e há tempo que essa grande quantidade de entulhos vem sendo despejada de forma irregular. Nessa rua, quase não dá para se passar com o veículo. Inclusive, os entulhos ocupam a entrada de um terreno que pode virar um centro de atendimento médico", contou o morador.

O morador ressalta que "o despejo é constante, toda semana têm, e de duas em duas semanas o local é limpo, mas os carroceiros continuam a jogar lixo na área". A comunidade alega que falta fiscalização por parte dos órgãos públicos, como forma de erradicar o problema. Alguns moradores já denunciaram para a Secretaria de Urbanismo e também para o órgão de Saneamento, mas não receberam retorno.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)