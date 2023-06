Moradores da estrada do Bengui reclamam do mato alto e lixos nas calçadas

As calçadas da estrada do Bengui, no trecho entre alameda Ouro Verde e travessa São Pedro, estariam tomadas por mato alto, segundo denúncias dos moradores do bairro, em Belém. Pedestres e estudantes de escolas próximas à estrada reclamam das dificuldades para transitar na área e estariam correndo riscos, já que precisam caminhar pela via.

"A calçada está inadequada, aqui só tem lixo, mato alto e entulho. Todos os dias, os alunos reclamam das dificuldades para transitar, pois a passagem dá acesso à via onde fica a instituição em que eles estudam", disse um denunciante anônimo.

De acordo com os relatos, os pedestres precisam dividir espaços na rua junto aos veículos. As calçadas estariam inadequadas e não se sabe ao certo qual foi a última vez que o pavimento recebeu manutenção. "A gente espera que a Prefeitura possa ter um olhar especial para o nosso bairro, pois não é só a calçada, também há outros problemas relacionados à iluminação pública e saneamento. O bairro todo precisa de manutenção", desabafou um morador que não quis se identificar.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota que vai verificar a situação no local citado e, se for de competência da Sesan, tomar as medidas cabíveis e programar a execução dos serviços de limpeza.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)