Carros em calçadas atrapalham atendimento em entidade de pessoas com deficiência

Veículos estacionados nas calçadas da passagem Alberto Engelhard, no trecho entre a passagem 25 de Março e avenida Governador Magalhães Barata, no bairro de São Brás, em Belém, tem causado transtornos, pois, no local, encontra-se a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), que recebe pessoas com cadeiras de rodas e com a mobilidade reduzida.

"Há carros que ficam estacionados em cima da calçada onde fica a sede da associação de pessoas com deficiência, e isso impede a passagem desses transeuntes. Nesta passagem, há um trânsito acentuado de cadeirantes e de pessoas com locomoção reduzida. Esse problema vem ocorrendo com frequência", disse o denunciante anônimo.

Na passagem, os carros utilizam diariamente as caçadas como estacionamentos. O problema é antigo e há mais de um ano causa transtornos aos pedestres e também aos associados da APPD. Os pedestres precisam usar a pista para trafegar, correndo risco de acidentes, segundo os denunciantes.

"Me sinto totalmente inseguro em trafegar por essa passagem. Além disso, tenho a sensação que a qualquer momento vai acontecer um acidente com uma pessoa com deficiência, e antes que isso ocorra, estou denunciando", pontuou.

A reportagem solicitou nota para Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e aguarda retorno.

