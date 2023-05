Manipuladora de alimentos​ é internada às pressas após dedetização em escola de Ananindeua

U​​ma manipuladora de alimentos da rede municipal de Ananindeua está internada – agora fora de perigo – em um hospital particular, desde a última quinta-feira (18), depois que um serviço de dedetização foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rafael Cardoso Teixeira, onde ela trabalha. A equipe do Eu Repórter recebeu a informação de que a mulher teria sido envenenada e foi socorrida às pressas, em estado grave, por dois professores que estavam de saída do local. Um ato está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (24), em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, e tem como objetivo pedir justiça para o caso.

Uma fonte ouvida pela reportagem, nesta segunda-feira (22), detalhou que o serviço foi iniciado, sem que ninguém tivesse conhecimento prévio. “Não teve nenhum tipo de comunicado. Em cima da hora, a coordenação autorizou e liberou os alunos”, relembrou. “Várias pessoas passaram mal e reclamaram, mas ela (a manipuladora de alimentos) foi quem ficou em estado mais grave”, afirmou a fonte.

Para a equipe do Eu Repórter, a fonte acrescentou que ninguém da direção ou coordenação da escola ajudou a servidora. “Não acudiram e, quando ela saiu correndo para pedir socorro, ainda deram a entender que ela estava inventando. No hospital, os médicos disseram que, se ela não tivesse sido socorrida naquele momento, ela poderia ter uma parada cardíaca”, denunciou.

A mulher foi socorrida para um hospital particular de Ananindeua e, inicialmente, ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Em seguida, foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI). Desde o último sábado (20), a servidora se encontra na enfermaria. Fora de perigo, ela está bastante abalada e tem crises de pânico, relatou a fonte ouvida pelo Eu Repórter, que acrescentou: “Ninguém da prefeitura foi lá”.

No entanto, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Ananindeua informou que tomou conhecimento do caso nesta manhã de segunda-feira e lamenta o ocorrido. “A Semed informa ainda que está prestando todo atendimento à servidora que tem bronquite asmática e desenvolveu uma crise alérgica precisando de atendimento de urgência. No momento, ela continua em observação num hospital particular da cidade e o quadro dela é estável”, disse a secretaria.

