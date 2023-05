Passarela da passagem Gusmão corre o risco de cair, dizem moradores da Sacramenta

A passarela sobre o canal São Joaquim, localizado na passagem Gusmão, no bairro da Sacramenta, em Belém, apresenta problemas estruturais, segundo as denúncias anônimas encaminhadas para o Eu Repórter. Os moradores alegam que o acesso à ponte está cercado de lixo e mato alto, e que faz anos que a estrutura não recebe melhorias.

"A ponte está tomada por lixo, mato alto e está muito deteriorada. Há um risco das pessoas passarem pela ponte e acabarem caindo. Nós ainda não vimos a prefeitura falar alguma coisa sobre essa ponte, já faz anos que ela não recebe manutenção", contou um morador que não quis ser identificado.

Com relação a estrutura da ponte, as barras de proteção estariam caindo e algumas estão sendo furtadas. Há rachaduras e alguns moradores têm medo de atravessar, pois acreditam que há risco da estrutura cair. Além disso, há cerca de quatro meses, lixos começaram a aparecer na área, causando transtornos para os pedestres e moradores.

"Eu espero que essa ponte receba atenção, assim como as demais ao longo do canal São Joaquim que devem estar nas mesmas condições. Sinto indignação pelo descaso do poder público e por parte da população que contribui com o descarte de lixo nestes locais", desabafou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que uma equipe de fiscalização vai realizar visita ao local. Constatada a veracidade da denúncia, o órgão irá programar os serviços de limpeza e coleta de entulho e lixo do local.

“A Sesan comunica que o quanto da passarela será verificado e posteriormente efetuar o orçamento. Vale ressaltar que a prefeitura desde 2021, e no período chuvoso, intensifica as ações de limpeza por meio da Operação Inverno”, comunicou o órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)