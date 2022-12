Lixão a céu aberto causa transtornos em área comercial de Castanhal

Em Castanhal, a área comercial localizada na Rua Paes de Carvalho, esquina com a Travessa Francisco Alves, apresenta um lixão a céu aberto que causa transtornos aos transeuntes e comerciantes do local. A situação do lixão causa incômodo há mais de dois anos.

De acordo com a denúncia anônima, a área apresenta dois contêineres com grandes quantidades de lixo que não foram recolhidos. O problema causa transtorno devido ao mau cheiro que se espalha pelo centro e atrapalha as vendas, afastando possíveis clientes.

VEJA MAIS:



"Nessa área, há todos os tipos de lixo. Restos de animais, restos de comida, medicamentos... Todo tipo de lixo descartado de forma incorreta", pontuou a denúncia.

A denunciante também acrescentou que várias pessoas da cidade já fizeram postagens nas redes sociais sobre o problema, como forma de chamar atenção das autoridades, mas até o momento não houve solução do caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) de Castanhal, informou que os dois containers citados são destinados para o uso exclusivo do mercado de carne e de peixe. De acordo com o órgão, eles foram deslocados para essa via há dois anos, devido a falta de espaço no mercado, que passa por reformas.

"O lixo depositado é rigorosamente recolhidos duas vezes ao dia, de domingo a domingo. Mesmo com a fiscalização da Sinfra, existem empresas depositando lixo no local indevidamente, além de que há pessoas jogando restos de animais mortos, o que não é permitido. A Sinfra ressalta ainda que assim que o mercado estiver pronto, os containers serão retornados para seu local", comunicou o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)